Nouvelle chute pour l'une des figures les plus controversées du rap américain. Mystikal, célèbre pour des titres comme Shake Ya Ass ou Danger (Been So Long), vient d'être condamné à 20 ans de prison par un tribunal de Louisiane.

Une condamnation qui met fin à plusieurs années de procédure

Michael Lawrence Tyler, de son vrai nom, était poursuivi depuis son arrestation en 2022 pour plusieurs chefs d'accusation particulièrement graves. À l'origine, les procureurs lui reprochaient notamment un viol au premier degré, des faits de séquestration, de violences conjugales et de vol. Ces accusations l'exposaient à une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie.

En mars 2026, le rappeur avait finalement accepté un accord avec la justice en plaidant coupable pour viol au troisième degré. Cette décision lui permettait d'éviter un procès plus risqué ainsi qu'une éventuelle condamnation à perpétuité.

Une tentative de revirement avant le verdict

Quelques jours avant l'annonce de sa peine, Mystikal avait pourtant tenté de revenir sur son plaidoyer. Ses avocats avaient déposé une demande visant à annuler l'accord conclu avec les procureurs, affirmant que l'artiste traversait une période de forte détresse émotionnelle lorsqu'il avait reconnu sa culpabilité. La justice a finalement rejeté cette requête.

Lors de l'audience de condamnation, la victime est revenue sur les violences qu'elle affirme avoir subies au domicile du rappeur en Louisiane. Elle a demandé au juge de prononcer la peine la plus lourde possible. Le tribunal a finalement condamné Mystikal à 20 ans de prison.

Une carrière marquée par les ennuis judiciaires

Cette affaire s'ajoute à un lourd passif judiciaire. Au début des années 2000, Mystikal avait déjà été condamné dans une autre affaire d'agression sexuelle, ce qui lui avait valu plusieurs années derrière les barreaux et l'obligation de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Par la suite, il avait également été impliqué dans d'autres procédures pour violences domestiques et accusations de viol.

Longtemps considéré comme l'un des visages majeurs du rap de La Nouvelle-Orléans grâce à ses succès chez No Limit Records puis sur la scène mainstream américaine, l'artiste de 55 ans voit aujourd'hui sa carrière définitivement assombrie par ses démêlés avec la justice.

Un avenir désormais très incertain

Avec cette peine de 20 ans, Mystikal pourrait passer une grande partie du reste de sa vie derrière les barreaux. Celui qui a marqué les années 2000 avec plusieurs hits devenus cultes disparaît une nouvelle fois de la scène musicale, mais dans un contexte bien différent de ses précédents retours.

Cette condamnation clôt l'un des dossiers judiciaires les plus médiatisés du rap américain ces dernières années et marque un nouveau tournant dans la trajectoire de l'ancien rappeur star de la Louisiane.