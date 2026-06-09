"Anti-System" : le featuring caché entre Alpha Wann et Stavo dévoilé

Alpha Wann continue de semer le trouble en dévoilant des morceaux au compte-goutte et cette semaine, il frappe fort grâce à ce titre en featuring avec Stavo.

Depuis qu'il a giflé le rap français avec son projet "Don Dada mixtape vol. 1", Alpha Wann se fait discret, très discret. Il apparaît surtout dans des featurings, notamment avec les gars de son label, comme Huntrill, ou Jungle Jack par exemple, et livre à chaque fois de grosses prestations. Du coup, les fans sont encore plus impatients d'entendre le prochain projet du Phaal, qui a choisi la stratégie du silence pour sa communication. Mais cette nuit, un feat entre Alpha Wann et Stavo, "Anti-system", a été dévoilé.

Une sortie qui s'est faite dans la discrétion la plus extrême : aucune communication sur le sujet de la part de Stavo ou d'Alpha Wann, à part quelques stories mystérieuses de la part du rappeur de Sevran. Pire, le son n'est même pas sorti sur les plateformes, simplement sur une chaîne Youtube non officielle qui publie des leaks depuis plusieurs semaines maintenant, Mota TV. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune comm' que le morceau est médiocre, au contraire : le son est une petite tuerie. Stavo est là en ancien, à nous lâcher des proverbes et des conseils sur la vie de rue, avec sa science de la rime inattendue, si particulière.

Quant à Alpha Wann, il est toujours aussi chaud évidemment, avec un couplet d'une insolence folle, tout en egotrip. Le rappeur parisien est comme en mission, et sa mission, c'est clairement d'éteindre la concurrence. Le tout, appuyé par un clip où on ne voit que des gens habillés en bleu danser le C-Walk, et une instru hyper-minimaliste. Un cocktail gagnant, même si on aimerait bien que Philly Flingo nous propose quelque chose de plus consistant, de plus officiel.