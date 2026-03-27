Alpha Wann de retour avec "Flingo Freestyle" : projet en approche ?

Alpha Wann a encore pris tout le monde par surprise en dévoilant un tout nouveau freestyle intitulé "Flingo Freestyle". Et forcément, les spéculations autour d'un nouveau projet vont bon train.

A l'heure où on a 15 projets qui sortent par semaine, même s'ils ne restent aps dans les esprits plus d'un mois, c'est devenu difficile de créer l'évènement dans le rap français. Forcément, il n'y a plus beaucoup de noms qui sont entourés d'une réelle aura, des noms qui font cliquer dès qu'on voit apparaître la notification sur Youtube. Mais il en reste encore quelques uns, et Alpha Wann en fait partie. Le rappeur parisien est de retour avec "Flingo Freestyle", et forcément, Internet est en délire, faisant circuler les rumeurs les plus folles.

Avant de s'intéresser aux rumeurs, on va donc se pencher sur ce tout nouveau freestyle, le premier morceau en solo d'Alpha Wann depuis... des années. Tellement longtemps qu'on ne se rappelle même plus du titre de son dernier solo avant celui-ci. En revanche, on se rappelle de la claque que met un couplet du Phaal, car les joues sont encore rouges depuis la sortie de la "Don Dada Mixtape vol. 1". Et visiblement, le boug est toujours chaud : vêtu de son plus beau cuir, chapka sur la tête, sample des Visiteurs en intro, et après, ça découpe la prod comme à Brooklyn en 94.

Evidemment, il ne montre pas le maximum de sa puissance de frappe : ce n'est qu'un freestyle, pas un "vrai" morceau. Mais justement, tout ça affole beaucoup les fans de rap sur les réseaux sociaux. Pour eux, il est impossible de sortir d'un silence aussi long, simplement pour poser un freestyle et disparaître à nouveau, même si Alpha Wann en serait clairement capable. Pour les fans, ça cache forcément un projet, et ils espèrent évidemment une suite à la "Don Dada Mixtape Vol. 1". Car qui dit vol. 1, dit, normalement, vol. 2.

Ici, on aime bien cette "rumeur", ou plutôt cet espoir, même si on se rappelle aussi qu'Alpha n'était pas vraiment silencieux pendant toutes ces années, en témoignent ses nombreux couplets lâchés sur les albums d'Infinit, d'Huntrill, de Jungle Jack. Mais il est clair que le timing pour sortir la suite de la "Don Dada Mixtape", avec tous les rappeurs du labels qui sont en feu en ce moment, ce serait l'idéal. Affaire à suivre !