Gazo, Gims, Rnboi, Meryl, Nono la Grinta : la programmation des Solidays se dévoile

Plus que quelques semaines à patienter avant le début des Solidays, qui accueillera cette année de très nombreux artistes issus des scènes rap, RnB et pop de France !

On commence enfin à rentrer sérieusement dans la période des festivals, avec les beaux jours qui reviennent. Les scènes ouvertes en extérieur, ça commençait à nous manquer mais heureusement, la saison reprend dans quelques jours. Et parmi les festivals et évènements qu'on a mis sur notre liste cette année, on retrouve évidemment les Solidays. Le festival historique, qui a presque 30 ans d'existence, est de retour en 2026 pour une 28ème édition qui se déroulera du 26 au 28 juin. Et de nouveaux gros noms viennent d'être annoncés dans la programmation, comme Gazo, Gims et plein d'autres.

Un festival qui est un peu spécial, puisque dès sa fondation en 1999, les bénéfices récoltés par l'évènement servent à financer des programmes d'aide et de prévention autour du SIDA dans plusieurs pays. Mais le côté caritatif de l'évènement ne doit pas non plus nous enlever de la tête que ces 3 jours sont avant tout une belle fête, avec une programmation qui comporte de très gros noms des scènes rap/RnB en France : Gazo, Gims, Orelsan, Bigflo & Oli, Josman, L2B, La Mano 1.9, Vald, Guy2Bezbar, Meryl, et même des noms un peu moins gros, mais très forts, comme Ino Casablanca, La Rvfleuze, Jolagreen23, Nono la Grinta, RnBoi, Vacra, Rambo Goyard,...

Bref, une programmation qui reste tournée vers la jeunesse, et pour ceux qui veulent écouter un eu autre chose, sachez qu'il y aura également plusieurs artistes electro ou rock à l'affiche. Concernant Gazo, les organisateurs nous promettent "des surprises", on se demande bien ce que le rappeur a pu préparer. En tout cas, on se donne rendez-vous à Longchamps du 26 au 28 juin, et en attendant, si vous voulez chopper vos places, c'est par ici que ça se passe !