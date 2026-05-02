Lil Zay Osama rattrapé par la justice fédérale : une affaire de kidnapping et de braquage explosive

Coup dur pour le rappeur de Chicago. Lil Zay Osama se retrouve au cœur d'un dossier judiciaire d'une extrême gravité, accusé d'avoir orchestré une invasion de domicile. Entre dénégations et détention préventive, l'étau se resserre dangereusement autour de l'artiste.

Le couperet est tombé ce mardi 28 avril : Lil Zay Osama, de son vrai nom Isaiah Dukes, est visé par un acte d'accusation fédéral particulièrement lourd. Les autorités l'impliquent directement dans une invasion de domicile violente survenue en mars dernier à Winnetka, dans l'Illinois. Les chefs d'inculpation sont multiples et sévères : complot en vue d'un enlèvement, séquestration et vol aggravé. Selon les éléments de l'enquête, un commando de cinq hommes aurait forcé l'entrée du domicile pour dérober des fonds et des cryptomonnaies sous la menace d'armes à feu. Le rappeur est suspecté d'avoir agi en coulisses, guidant les assaillants par téléphone pour s'emparer des actifs numériques. Incarcéré depuis le 10 avril, il fait face à une machine judiciaire fédérale redoutable.

Face à ces accusations fracassantes, la défense monte au créneau. L'avocat du rappeur a immédiatement réfuté toute participation de son client dans cette opération, martelant que Isaiah Dukes n'était pas présent sur les lieux au moment des faits et qu'il n'a jamais planifié ce braquage. Cette ligne de défense est sans équivoque : les sept prévenus ont tous plaidé non-coupable devant le tribunal. La stratégie est limpide, l'artiste réclame un procès le plus rapidement possible pour tenter de disculper son nom et mettre fin à cette tempête médiatique et judiciaire. L'attention est désormais portée vers le 12 mai, date de sa prochaine audience cruciale.

Cette affaire vient percuter une trajectoire déjà marquée par de sérieux problèmes avec la loi. Lil Zay Osama était sorti de prison en février dernier après avoir purgé plusieurs mois pour possession illégale d'arme automatique, un incident datant de 2022 à New York où il avait laissé une arme de poing dans un véhicule Uber. Ce retour en détention, après une brève période de liberté, place le rappeur dans une situation périlleuse. Alors qu'il tentait de relancer sa carrière, ce nouveau dossier fédéral menace de réduire ses ambitions à néant. L'industrie du rap suit l'affaire de près, consciente que le sort du natif de Chicago se joue désormais dans une zone de turbulences juridiques dont il sera difficile de sortir indemne.

Le rappeur entame désormais une course contre la montre pour prouver son innocence face à un système fédéral intransigeant.

Aaron MAI