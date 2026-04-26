Le festival Tribeca 2026 accueillera la première mondiale de Trinity : The Story of The Lox, un documentaire consacré au parcours du mythique trio de hip-hop The LOX, entre héritage, fraternité et impact durable sur le rap américain.

Le Tribeca Film Festival 2026 mettra à l’honneur la culture musicale avec la projection en avant-première de Trinity : The Story of The Lox, un documentaire qui revient sur l’histoire du célèbre groupe de rap originaire de Yonkers.

Réalisé par Bill Horace, le film retrace la naissance, l’évolution et la solidité du trio composé de Jadakiss, Styles P et Sheek Louch. Il explore leur trajectoire dans l’industrie musicale, leur fraternité artistique et leur influence majeure dans le paysage du hip-hop américain depuis les années 1990.

Selon la présentation officielle du festival, le documentaire offre une immersion dans “le voyage et la fraternité du trio multidimensionnel de Yonkers”, mettant en lumière leur rôle central dans l’histoire du rap.

La projection sera suivie d’une performance live du groupe The LOX, renforçant le caractère événementiel de cette première mondiale.

Avec ce projet, Tribeca confirme une nouvelle fois sa volonté de célébrer les figures majeures de la culture musicale et de proposer des œuvres hybrides mêlant cinéma et performance live.