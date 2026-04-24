Drake, Eminem, Kanye West : Spotify dévoile la liste des rappeurs les plus streamés de son histoire

Spotify fête ses 20 ans cette année, et pour sa majorité, la plateforme a décidé de dévoiler la liste des rappeurs les plus streamés de son histoire. Et il y a une grosse surprise à la place de numéro 1.

Créée en 2006, mais lancée officiellement, et à grande échelle, en 2008, la plateforme de streaming Spotify a clairement révolutionné la manière d'écouter et de consommer de la musique, avec l'aide de son concurrent, Deezer. On peut d'ailleurs rendre Spotify coupable de la disparition progressive du format CD, même si le vinyle, lui, semble vivre un revival depuis quelques années. Alors que la plateforme suédoise fête ses 20 ans cette année, elle vient de dévoiler la liste des 10 rappeurs les plus streamés depuis sa création. On y retrouve évidemment Drake, Kanye West ou Eminem, avec une grosse surprise pour la 1ère place.

Car pour commencer, le fait que Drake ne se situe pas sur la première place du podium est surprenant. Le canadien est littéralement l'artiste le plus célèbre au monde depuis plus de dix ans maintenant, et il en a encore fait la démonstration avec son coup de publicité savamment orchestré à Toronto cette semaine. Mais Drizzy n'est que deuxième, derrière un certain... Bad Bunny, qui profite d'un soutien constant de la communauté hispanophone dans le monde entier. Il est vrai que ça fait longtemps que les artistes d'Amérique Latine trustent les sommets des charts mondiaux, et Bad Bunny, avant de donner à sa musique un côté plus mélodieux, était un vrai rappeur, il a même popularisé la "latin trap".

Sur la troisième marche du podium, on retrouve, sans trop de surprise, Eminem. Un peu de surprise quand même, car les derniers projets du Slim Shady n'ont clairement pas le génie qu'on pouvait y trouver au début des années 2000, mais sa fanbase est puissante et nombreuse et n'hésite pas à se régaler avec ses classiques. En 4ème, on retrouve Kanye West, ce qui est logique, lui qui est l'artiste 2.0 par excellence, même si ses dérapages lui coûtent cher ces dernières années. En 5 on retrouve Travis Scott, pas très étonnant, puis Post Malone en 6, Kendrick Lamar en 7 (on imagine que ça va continuer à monter), Future à la 8ème place, et enfin, Juice Wrld en numéro 9.

Une belle performance pour un artiste à la carrière si éphémère, lui qui est mort très jeune, mais c'est aussi à l'image de son talent incroyable. On aimerait bien déjà être dans dix ans histoire de voir si la liste a bougé d'ici là !