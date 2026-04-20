Kanye West fait face à de nouvelles interdictions de concert en Suisse

Après la France et l'Angleterre, la Suisse semble elle aussi faire savoir à Kanye West qu'il n'est pas le bienvenu sur leur territoire, en annulant sa date de concert.

On aura rarement vu un artiste américain manger un tel boycott en Europe que celui que Kanye West est en train d'affronter. Ye a sorti "Bully" il y a quelques semaines, un album qui a relativement bien fonctionné, et a décidé de partir en tournée un peu partout dans le monde. Notamment en Europe, mais tout ne se passe pas comme prévu: après que l'Angleterre lui a refusé l'entrée sur leur territoire, il a été forcé de repousser son concert au Vélodrome, à Marseille. Et désormais, c'est la Suisse qui lui ferme ses portes, le FC Bâle plus précisément.

Le FC Bâle n'est pas n'importe quel club, il s'agit d'une structure historique du football Suisse, dont les couleurs ont inspiré le FC Barcelone lors de sa création. Kanye West devait se produire en juin prochain au Parc Saint-Jacques, le stade dans lequel joue le club, avec ses 38 000 places. Cela aurait pu être une belle fête, mais le club de football a finalement annulé le concert, en déclarant :

Après un examen approfondi, nous avons décidé de ne pas poursuivre le projet, car nous ne pouvons pas, conformément à nos valeurs, offrir une tribune à l'artiste en question dans ce contexte.

Une déclaration bien suisse, bien pacifiste, pour ne froisser personne, mais on sait qu'ils font référence aux polémiques qui entourent Ye depuis ses nombreuses prises de parole antisémites pendant ces dernières années. Kanye West a d'ailleurs également vu un autre de ses concerts être annulé, en Pologne cette fois. Bref, on dirait que le rappeur n'est plus le bienvenu dans de nombreux pays d'Europe.