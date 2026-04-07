Le Rat Luciano balance le teaser de son nouvel album, "Magma"

Le Rat Luciano va faire son retour avec un nouvel album solo intitulé "Magma", 26 ans après la sortie du classique "Mode de vie... béton style".

Si le rap marseillais se porte aujourd'hui aussi bien dans les charts, il le doit avant tout aux incroyables travaux faits par les anciens de la scène marseillaise. IAM, évidemment, mais aussi 3ème Œil, et également la Fonky Family. Un groupe au sein duquel Le Rat Luciano est peut-être celui qui a le "mieux vieilli" musicalement parlant, lui qui n'a jamais arrêté d'apparaître en featuring avec des artistes de la nouvelle génération. On espère qu'ils seront nombreux à venir lui rendre la pareille sur son futur nouvel album, "Magma", qui vient d'être annoncé !

Car oui, vous avez bien lu : Le Rat Luciano vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album solo. Un projet qui succèderait donc à son précédent album solo, le classique "Mode de vie... Béton style", sorti en l'an 2000. Depuis, il aura sorti quelques mixtapes, pas mal de featurings, mais c'est donc avec un gros album intitulé "Magma" que Luch' va revenir dans le game. Il a annoncé ça via ses réseaux sociaux, avec un petit teaser, mais aussi un petit clip dévoilé sur sa scène Youtube.

Il s'agit du clip de l'intro du projet, dans laquelle on voit Le Rat Luciano kicker à cœur ouvert comme il l'a toujours fait, avec sa science des rimes et ses placements si particuliers. L'album est annoncé pour le 24 avril, et en vrai, ça fait plaisir de voir nos anciens revenir avec des projets, à l'image de Seth Gueko, ou de Passi !