Le Rat Luciano : pourquoi tout le monde kiffe Le Rat ?

Le Rat Luciano fête ses 49 ans, et c'est l'occasion de revenir sur l'héritage du rappeur marseillais le plus emblématique.

Lorsque le hip hop et le rap ont posé le pied en France pour la première fois, on était au milieu des années 80, il y a environ 40 ans. Depuis, le rap s'est diversifié, a pris différents visages, et on a maintenant plusieurs générations d'auditeurs avec des vedettes différentes. EJM, pour les anciens, par exemple, Kool Shen, Akhenaton ou Passi, pour ceux un peu moins vieux, Booba ou Sinik pour les trentenaires, et aujourd'hui, Ninho, Gazo, Jul, ou Freeze Corleone. Mais il y en a un qui met toutes les générations d'accord, et on va essayer de vous expliquer pourquoi : Le Rat Luciano, qui fête aujourd'hui ses 49 ans.

Que ce soit dans la rue, ou bien même parmi les artistes du rap game, vous ne trouverez quasiment personne qui parlera mal du Rat Luciano. Un des rares artistes à faire l'unanimité ou presque, validé par toutes les générations, les origines, de Paris à Marseille. Aucun autre artiste ne peut se vanter d'être autant apprécié par tous. Même Booba, dont le talent est reconnu par tout le monde, ne peut pas prétendre faire autant l'unanimité que Le Rat, dont Kopp est d'ailleurs un admirateur, comme il l'a dit à plusieurs reprises.

Le rappeur le plus "vrai" ?

Alors pourquoi Le Rat Luciano est autant kiffé par tout le monde ? Pour avoir un premier élément de réponse, on va remonter au début de l'histoire, au moment où Christophe Carmona de son vrai nom fonde la Fonky Family avec Menzo, Sat et Don Choa, ainsi que DJ Pone et Djel, dans les années 90. Un groupe qui sortira en tout trois albums (plus quelques "Hors série"), dont "Si Dieut veut..." et "Art de Rue", qui deviendront des classiques. Avec un rap qui poursuit l'héritage laissé par les grands frères d'IAM, mais avec une certaine rupture, surtout dans les textes : la diction à l'ancienne, bien découpée, avec un langage plutôt soutenu, laisse place aux mots d'argots et à un français qui n'est ni parlé, ni compris par ceux qui ne connaissent pas à la rue.

Et c'est là un des premiers éléments qui font que Le Rat Luciano est apprécié de tous. Avec la FF, il nous parle de rue, de toutes les manières possible : émouvant, comme dans "Mystère et Suspense", extra-lucide, comme sur son couplet dans "L'Amour du Risque", ou dans "Les Mains Sales", ou révolté, comme dans "Cherche pas à comprendre". Au-delà de la rue, Le Rat se positionne en porte-parole de la "génération sacrifiée" dont il est issu, et retranscrit avec justesse les joies, les peines et les questionnements, la désillusion qu'on peut ressentir. De plus, il est un des premiers rappeurs à parler de la vraie vie en y incluant des éléments qui font partie de notre quotidien, ce qui rajoute un côté réaliste : la pince Monseigneur, les trous de boulette dans "Les Mains Sales" par exemple.

Pas une reusta

Si en France, les gens apprécient autant le Rat Luciano, c'est aussi pour son côté humble et accessible. Car en France, on aime bien l'humilité, surtout quand elle vient de gens hyper talentueux, là où dans d'autres pays on préfère ceux qui font preuve d'ego, qui trashtalk leurs rivaux. Le Rat Luciano, lui, a toujours cultivé une image assez humble, raisonnable. Il ne fait pas partie de ceux qui ont joué aux grossistes, aux criminels. Rien que son pseudo "Le Rat" est un indicateur : ce n'est pas Pablo Escobar, juste un gars qui s'en sort comme il peut, même si pour ça il doit arnaquer deux trois clients. Pas forcément fier de faire ce genre de business, mais tout de même fier de faire partie de ceux qui cherchent des solutions pour ne pas mourir pauvre, avec ceux de son quartier, celui du Panier, endroit emblématique de Marseille.

Au delà de l'humilité, Le Rat Luciano s'est toujours tenu très loin des médias et du star system. Le boug voulait vraiment que tout le monde comprenne qu'il n'était pas là pour la fame : il était là pour représenter les siens, rapper ce qu'il avait sur le cœur, se défouler, s'en sortir, mais surtout par passion pour le hip hop et ses valeurs universelles, lui qui s'est toujours présenté comme un humaniste. Il a même appelé son premier album solo "Mode de vie... Béton Style", car il est toujours resté collé au bitume. Clairement pas là pour faire la reusta, ni le bandit, et ça aussi, ça a participé à augmenter sa cote de sympathie. En plus du fait qu'avec son franc-parler marseillais dans ses textes, sa ville lui a envoyé énormément de force, car ils savent tout de suite qu'il est "des leurs".

Le Rat Luciano, pour les grands et les petits

On a parlé de son côté authentique, simple, du fait qu'il ne se prend pas pour un autre, et aussi un peu de son talent d'écriture, finalement le plus important, lui qui est une des meilleures plumes de l'histoire du rap français, tout en haut de la galaxie des écrivains rap avec les Lino, Booba des années 90/2000, Oxmo, Akhenaton, Dany Dan, Salif et bien d'autres. Mais un autre aspect qui fait la force du Rat Luciano, c'est son côté intergénérationnel, lui qui est capable de nous poser une dinguerie sur un couplet avec Akhenaton sur "La Resistance", tout comme il peut le faire avec Booba, Lacrim, Sofiane, Jul ou Naps. Le Rat feate avec tous les artistes qu'il respecte, sans égo, sans clash des générations, ni rivalité Paris/Marseille.

Déjà à l'époque où il était au sommet de sa hype, il n'hésitait pas à s'associer avec Less du Neuf, ou encore Rohff, puis, plus tard, il nous a fait un sacré morceau avec Booba et Rim'K, "On sait l'faire". On l'a vu poser un couplet mystique avec Lacrim et Mister You, sur "Wild Boy Remix", en 2012, alors que peu de gens donnaient l'heure à Lacrim à cette époque. Et ces dix dernières années, on l'a vu boucler la boucle en multipliant les feats avec Jul et toute la nouvelle génération marseillaise. D'ailleurs, ce côté humble, et cette manière de parler des choses qui l'entourent avec simplicité et authenticité, on la retrouve chez Jul, et c'est tout sauf un hasard : lui aussi est un héritier du Rat, pas pour rien qu'ils ont fait autant de feats. Si vous voulez écouter des couplets du Rat plus récents, on vous conseille donc "Sous le soleil", "Respectés dans le monde", "Mentalité Sosa" ou encore "L'Etoile sur le maillot".

Voilà : un putain de rappeur, un humain avec de belles valeurs et un gars discret. Longue vie au Rat, et joyeux anniversaire !