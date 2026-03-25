ISK annonce un remix de "Paname Hall Starz" : découvrez le casting

ISK s'est lancé dans un projet fou : proposer un remix du morceau "Paname Hall Starz", un des titres les plus cultes de l'histoire du rap français.

Avec plus de 35 ans d'existence, on peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le rap français, avec de gros morceaux marquants qui ont traversé les époques. Et si on devait faire un classement des titres qui ont le plus matrixé les auditeurs, il y a un morceau qui arriverait en bonne place : "Paname Hall Starz" de Sniper, sur leur album "Gravé dans la roche". Un titre sur lequel le groupe du 95 avait invité la crème du rap français de chaque département d'Île de France pour représenter son hood. Et en 2026, ISK annonce qu'il veut remettre le couvert avec un remix !

Pour ceux qui ne le connaissent pas (et vous n'êtes pas nombreux, on l'espère), ISK est un kickeur très énervé qui nous vient du 77, qui a fait pas mal de bruit avec ses projets "Hannibal" sortis en 2024 et 2025. Un vrai brûleur de micro de la nouvelle génération, qui a donc annoncé qu'il allait bientôt sortir un remix de "Paname Hall Starz", en reprenant plus ou moins le même concept que le morceau original : un rappeur par département d'Île de France, et il a même déjà commencé à dévoiler le casting !

Evidemment, pour le 77, c'est ISK lui-même qui s'en chargera. ZZ portera les couleurs du 94, lui qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. Quant au 93, c'est Python Loco qui se chargera de représenter le département "historique" du rap français. Pour le 91, c'est Dexter HMC qui s'en chargera. Pour le 75, c'est l'infernal Batbat, qui est partout ces derniers temps, qui représentera la capitale. Pour le 92, c'est Skima qui va s'en charger. Pour le 95, c'est RDN qui répond à l'appel, et enfin, pour le 78, c'est Amti qui représentera son département.

Une excellente initiative mise en place par ISK, qui mettra la lumière sur la nouvelle génération de kickeurs qui sévit en Île de France, même si on peut toujours trouver des choses à redire sur l'idée : déjà, les rappeurs sont solo, alors que sur la version originale de "Paname Hall Starz", on avait des duo, ou plus, dans la plupart des couplets à part celui d'Haroun. Ensuite, la version originale mettait en avant des stars confirmées de leur département, là où cette version d'ISK semble plus axée sur la nouvelle génération, pas encore adoubée par tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée est excellente, et on a hâte de voir ce que ça va donner !

La date de sortie n'est pas encore annoncée, mais ça arrive prochainement, d'après les dires d'ISK sur Instagram, qu'on félicite pour son initiative !