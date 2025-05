ISK a les crocs comme un "Lion"

ENcor eun gros morceau extrait de son dernier album en date "Hannibal".

ISK est sur un sacré run ces derniers mois. Le rappeur du 77 vient de sortir son tout nouvel album, "Hannibal", il y a quelques jours à peine. Un album qui vient terminer un cycle commencé en 2024 avec le premier volume, et grâce auquel l'artiste a encore gagné un peu plus en popularité. Il faut dire qu'à chaque sortie le boug est plutôt convaincant, et il nous en donc encore la preuve cette semaine avec la sortie du clip de "Lion", extrait du projet. Un morceau dans lequel ISK change un peu de registre musicalement, avec un premier couplet kické, et le reste du morceau chanté. Le résultat est plutôt cohérent, moitié énervé/menaçant, moitié mélancolique et dégoûté de l'état du monde et de nos sociétés. Pour la vidéo, on retrouve le rappeur dans plusieurs endroits qui ont l'air importants à ses yeux : au resto, au garage avec des voitures de luxe, ou encore au studio. On vous laisse découvrir tout ça !