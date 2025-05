ISK et Saïf en pleine séance de kickage dans "8426City"

On sent que l'album approche pour ISK, il est en pétard !

ISK continue sa route sans rien demander à personne, en portant les couleurs du rap du 77, longtemps sous-coté. Le rappeur a même prévu de faire du bruit en ce mois de mai puisqu'il va sortir son nouvel album, un double CD plus précisément", baptisé "Hannibal". Au vu du titre, on ne s'attend pas à de la gentillesse et on est servis avec ce nouvel extrait clippé, "8426City", qui est une grosse séance de kickage, à part pour le refrain dans lequel on a droit à un peu de mélo. L'ambiance est triste, sombre et menaçante, et on espère qu'on va retrouver cette ambiance sur le reste du projet !