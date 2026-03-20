Seth Gueko et Lacrim à la sauce old school dans "Riposter"

Seth Gueko et Lacrim viennent de sortir un nouveau morceau nommé "featuring", et ça va faire plaisir aux quartiers de France !

On ne sait pas ce qui se passe en ce début d'année 2026, mais les anciens semblent très, très en forme, et en vérité ça nous fait plutôt plaisir ! Notamment du côté de Seth Gueko, qui a mis bien son public avec deux nouveaux épisodes de "Titi Parisien" en quelques mois seulement. Lacrim, de son côté, est lui aussi sur une bonne lancée avec son projet "Cipriani", avec plein d'artistes italiens, qui contient de très bons morceaux. Et aujourd'hui, les deux tauliers sont réunis, sur le nouveau morceau "Riposter", dans un mood à l'ancienne plutôt efficace !

On était un peu surpris de voir ce morceau apparaître dans nos recommandations, puisque la promo autour de "Riposter" a été plutôt discrète, pour ne pas dire inexistante. Pourtant, on a là deux rappeurs qui auront véritablement marqué le rap français des années 2010. La recette du featuring ne pouvait que fonctionner : un beat à l'ancienne, signé Mehsah, un des meilleurs dans ce délire actuellement, et deux rappeurs qui kickent comme ils savent bien le faire, en racontant des histoires de rue, sans trop forcer sur le flow.

C'est crapuleux, c'est racailleux, on a même deux, trois prises de position sur les "pédo" notamment, des refs inattendues (Ngannou à Douala) bref, globalement, c'est très réussi. Et ça devrait s'accompagner, ce soir à 18h, d'un clip qui sera visiblement tourné en Thaïlande si on en croit les images partagées par Seth Gueko sur Instagram.