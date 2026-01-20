Niska de retour avec un nouvel extrait : "méchant, mais humble comme Sadio Mané"

Niska semble vouloir revenir à quelque chose de plus sale et de plus agressif, avec ce nouvelle extrait solo qui présage encore un morceau très méchant.

La tendance dans le rap français en ce moment, semble être au retour du kickage, à un rap avec moins de mélo et plus de découpage agressif. Car après ces 3 dernières années placées sous le signe de l'autotune, des titres dansants en mode rumba congolaise, et de la mélo omniprésente, le public semble avoir exprimé un ras-le-bol en demandant un retour à quelque chose de plus violent. La preuve, "MILS 4" de Ninho, qui a cartonné et dans lequel on trouve très peu de mélo. Et lorsqu'on parle de méchant dans le rap français, on pense à Niska, qui s'apprête à faire son retour avec un morceau très énervé, lui qui vient de dévoiler un nouvel extrait bouillant.

Il faut dire que les dernières apparitions de Niska ont fait plutôt plaisir : d'abord "Alexander", pour un retour dans une ambiance posée, mais avec du kickage bien solide sur ses appuis. Puis son couplet dans "Le Mouvement" avec Gradur, Zed et Guy2Bezbar. Cette fois, retour à nouveau en solo avec cet extrait dévoilé sur les réseaux sociaux. un extrait dans lequel on le voit en plein charbon, vêtu de sa plus belle cagoule noire et brillante. Ca fait du street workout, ça ride en bolide, et ça vient aussi tout découper en studio.

Sur une grosse instru drill, on peut entendre Niska dans un mood qui ressemble un peu à celui de ses débuts, avec une référence au football dans son couplet : "méchant mais humble, comme Sadio Mané". Dans les commentaires, les fans semblent plutôt contents de ce retour dans un mood plus rappé avec un peu moins de mélo. Mais attention, c'est à double tranchant : lorsqu'on décide de rapper sans mélo, forcément, il ne faut pas se rater, car il ne faudra pas compter sur les trends TikTok pour vous sauver.

Mais on fait confiance à Niska pour faire ça bien, lui qui a déjà envoyé tellement de lourd depuis le début de sa carrière !