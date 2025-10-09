Niska découpe sur "Alexander"

Niska bien menaçant sur de la drill, quel poulet.

On vous avait prévenus un peu plus tôt cette semaine : Niska allait revenir en force avec un tout nouveau single en solo nommé "Alexander", en référence à l'attaquant Alexander Isak du club de Liverpool, qui avait auparavant enfilé les buts avec Newcastle pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est le jour J et le clip est disponible. L'attente valait le coup et clairement, même si ce n'est pas le meilleur titre de la discographie de Niska, c'est très carré. Le flow est propre, l'attitude est charo, et on espère que ça nous annonce un prochain album solo de qualité. En ce qui concerne le clip, on y voit le rappeur en équipe, sur un terrain de five, ou dans un garage avec un gros gammos.