Ninho : une réédition de "MILS 4" attendue pour demain !

A peine le rap français a-t-il eu le temps de digérer "MILS 4" que Ninho est déjà de retour avec une réédition qui sort demain.

C'est clairement la grosse sensation rap français de ce début d'année : Ninho a dévoilé la semaine dernière son nouveau projet "MILS 4", dernier épisode de sa célèbre série de mixtapes. Si certaines critiques ont été assez fortes envers le rappeur, notamment de la part de la concurrence (Booba), les chiffres ont l'air au rendez-vous puisque le projet réalise un des meilleurs démarrages de la carrière de NI. L'avenir dira si le projet dure dans le temps, en attendant, le kickeur a décidé de battre le fer tant qu'il était chaud, avec l'annonce d'une réédition contenant 3 nouveaux morceaux !

L'information a commencé à faire le tour du Web pendant la soirée d'hier, depuis que Ninho a teasé la surprise sur son compte Instagram : demain, vendredi 16 janvier, sortira une réédition de "MILS 4". Une réédition qui arrive très rapidement après la sortie de l'album, alors que les chiffres de la première semaine ne sont même pas tombés. On sait aussi que la réédition comprendra trois nouveaux morceaux, dont "Stockholm" que vous avez peut-être déjà entendu sur les réseaux sociaux.

Ninho a donc commencé l'année en pétard, et même si le projet ne fait peut-être pas l'unanimité (aucun album ne fait l'unanimité), on espère que ça servira à secouer un peu les autres têtes d'affiche du rap français en les poussant à sortir du lourd. En tout cas, rendez-vous demain pour découvrir ces 3 nouveaux morceaux sur "MILS 4" !