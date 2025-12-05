Ninho : "Destin" revient dans le top Spotify… six ans après !

Sorti en 2019, "Destin" de Ninho réapparaît dans le top 10 Spotify France 2025, prouvant qu’un classique ne meurt jamais.

Ninho toujours indétrônable : "Destin" revient dans le top 10 Spotify… six ans après sa sortie

Spotify France a dévoilé le Top 10 des projets les plus écoutés en 2025, et une surprise de taille s’y cache : "Destin" de Ninho, sorti en 2019, figure encore dans le classement. Six ans plus tard, l’album continue de tourner partout, des écouteurs aux enceintes de soirée, confirmant une chose : N.I a marqué une génération.

Le classement complet montre la diversité actuelle de la scène musicale :

1. GIMS – Le Nord se souvient : L’Odyssée

2. Werenoi – Diamant Noir

3. Theodora – Mega BBL

4. Bouss – Depuis le temps

5. Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

6. KeBlack – Focus

7. Werenoi – Pyramide

8. SDM – Alvalm

9. Jul – D&P à vie

10. Ninho – Destin

Un album qui ne vieillit pas

Que « Destin » reste aussi haut dans les écoutes en 2025 n’a rien d’un hasard. L’album est un classique moderne : des hits certifiés comme "Goutte d’eau", "La vie qu’on mène", "Putana", ou encore son explosif feat avec Hopsin, ont traversé les années sans prendre une ride. Les prods sont devenues emblématiques, les refrains ont marqué toute une époque, et chaque morceau raconte la montée, la rage et l’ambition d’un Ninho au sommet de son art.

Pourquoi "Destin" continue de dominer ?

Parce que c’est le projet qui a fait passer Ninho d’espoir du rap à machine à tubes, artiste incontournable, certifié dans tous les sens. C’est aussi l’album qui a posé sa signature : émotions, mélodies, bangers, storytelling… tout y est. Une formule qui parle autant aux anciens qu’aux nouveaux auditeurs.

En restant dans le top 10 face à des sorties ultra-récentes comme Werenoi, SDM ou Gims, Ninho prouve encore une fois l’impact long courrier de son travail. Six ans après, "Destin" continue d’écrire son histoire.