Ninho prépare M.I.L.S IV comme il se doit avec "+971"

Quand il kick comme ça il est juste trop fort !

Et c’est reparti pour un tour avec Ninho. Alors qu’on attendait clairement un nouveau projet solo après son solide album en commun avec Niska, N.I signe un retour fracassant. Deux Stade de France complets, un passage marquant chez Colors, et désormais un nouvel extrait de sa mixtape M.I.L.S 4 : le très attendu “+971”.

Et la récompense est au rendez-vous. Le morceau, accompagné d’un clip précis et soigné, prouve que Ninho sait encore découper comme à ses plus jeunes années. Sur une prod sombre et impactante, il livre un son qui donne instantanément envie de tout donner à la salle.

Une performance efficace, sans artifices inutiles, qui rappelle pourquoi Ninho reste l’un des artistes les plus constants du game. Un morceau à écouter tout de suite !