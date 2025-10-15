La Mano 1.9 détrône Ninho dans le top 3 des rappeurs français les plus écoutés sur Spotify

L'ascension de La Mano 1.9 dans le rap FR, c'est quand même quelque chose de rarement vu.

Ces dernières années dans le rap français, on a assisté à une multiplication des mecs qui pètent du jour au lendemain, et passent quasiment du statut d'inconnu à celui de plus gros nom du moment dans le game. Les exemples d'ascension fulgurante sont nombreux : Werenoi, évidemment, Gazo, mais aussi, plus récemment, La Mano 1.9. Le rappeur du 19ème, nommé révélation de l'année lors de la cérémonie des Flammes 2025, était quasi-inconnu encore au début de l'année 2024, et figure désormais dans le top 3 des rappeurs français les plus écoutés sur Spotify.

Un top 3 un peu discutable, puisqu'il est composé de Gims en première position, Jul en deuxième, et La Mano 1.9 en troisième. Concernant Gims (18 millions d'auditeurs mensuels), même s'il vient de sortir un surprenant titre en feat avec Alkpote, il n'avait pas rappé depuis longtemps. Le J (9 millions d'auditeurs mensuels), quant à lui, rappe encore assez souvent, mais ce ne sont clairement pas ses morceaux qui font le plus de bruit au niveau des ventes. Et enfin, La Mano 1.9 donc, avec ses 8 millions d'auditeurs mensuels, qui a multiplié les featurings avec de très gros noms du game, et qui navigue entre rap et tubes un peu plus "pop".

🚨 INCROYABLE ASCENSION !



La Mano devient le 3ème rappeur français le plus écouté dans le monde derrière GIMS et JUL 😳



🥇GIMS - 18M

🥈JUL - 9M

🥉LA MANO - 8M pic.twitter.com/y4qub6nAsm — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 13, 2025

Un La Mano 1.9 qui a sorti Ninho du top 3 des rappeurs français les plus écoutés sur Spotify, au moins temporairement. On imagine que NI devrait reprendre sa place lorsqu'il sortira un nouvel album. Mais en attendant, on ne peut que saluer la perf du rappeur du 19ème arrondissement, qui a d'abord explosé sur TikTok, avant de devenir progressivement un des rappeurs français les plus bankable sur toutes les plateformes. Passer d'inconnu à invité au GP Explorer en moins de deux ans, c'est fort.

A voir si, dans le futur, il va rester constant pendant des années, comme l'ont été Gims, Jul, Ninho, Booba, PLK et quelques autres !