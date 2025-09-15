Squeezie réagit au son du GP explorer : "les gars, c'est..."

Gims, SCH et La Mano 1.9 ont tous les trois réalisé le son de la bande annonce du GP explorer 3 de Squeezie et celui-ci réagit !

Le youtubeur connu de tous, Squeezie, organise le célèbre GP Explorer 3 : The Last Race. Cet événement d'envergure, plus qu'attendu par la communauté, sera diffusé en direct sur Twitch les 4 et 5 octobre prochains ! Cette troisième édition promet d'être la plus spectaculaire de toutes, avec un niveau plus qu'élevé.

Vous pourrez y retrouver tous vos créateurs de contenus préférés tels que : Anyme, Lea Elui, Théodort, Amine, Djilsi, Maxime Biaggi ou encore Maghla. Chacun apportera son style unique et sa personnalité pour créer un spectacle inoubliable !

Et là, surprise ! Jeudi, la bande-annonce officielle du GP Explorer débarque sur tous les réseaux sociaux, et double surprise : c'est le trio Gims, SCH et La Mano 1.9 qui prend les commandes pour pondre un nouveau classique.

Une vidéo réaction de Squeezie a été diffusée où celui-ci découvre le morceau en temps réel : "Les gars, c'est PARFAIT !". Le youtubeur semble conquis à 100% par ce nouveau banger qui servira d'introduction au prochain GP Explorer. Son enthousiasme communicatif laisse présager un événement mémorable.

Rendez-vous sur Twitch les 4 et 5 octobre prochains pour le lancement officiel de cette course légendaire qui marquera l'histoire du Twitch français.