"Nouvelle Ecole" de retour pour une saison 4 : date de sortie, coachs, SCH livre toutes les infos

C'est bientôt l'heure du début de la saison 4 de "Nouvelle Ecole", qui commencera dès octobre, avec SCH et SDM.

Le programme "Nouvelle Ecole" a réussi à s'installer comme une émission incontournable du paysage rap français en l'espace de quelques années. Alors que le programme "Rythm + Flow" semble clairement s'essouffler aux States, ici en France, on s'apprête à rempiler pour une quatrième saison, qui va d'ailleurs bientôt commencer ! Car, c'est l'information du jour : SCH vient de dévoiler la date de sortie de la saison 4 de "Nouvelle Ecole". Rendez-vous le 31 octobre sur Netflix pour une nouvelle saison qui s'annonce très prometteuse, avec de gros changements.

Un jury complètement remanié

Le plus gros changement, il a évidemment lieu du côté du jury, ou des coachs, selon comment on les appelle. Car on n'a désormais plus de présence féminine dans l'équipe du jury : seuls SCH et SDM restent en place, et l'affiche de la saison 4 dévoilée par le S met d'ailleurs en scène une "Team SCH" vs une "Team SDM". On aura donc droit à une sorte d'affrontement à la "The Voice", pour ceux qui connaissent le programme.

Aya Nakamura ne fera donc pas partie de cette saison 4, sauf peut-être pour une éventuelle apparition surprise lors du programme mais à ce sujet, on n'en sait pas plus. Après Shay, qui n'est restée que 2 saisons et avait été beaucoup critiquée pour son manque d'apport constructif auprès des candidats, Aya avait pourtant fait meilleure impression, mais la star avait visiblement d'autres projets que de rempiler pour une nouvelle saison.

On est assez curieux de voir comment le programme va évoluer sans femme dans le jury. Mais surtout, à nos yeux, la principale mission de "Nouvelle Ecole" saison 4 va être de réussir à installer des candidats de manière durable dans le rap français. Car si l'on prend un Fresh, par exemple, premier vainqueur de l'émission, après des débuts tonitruants avec des singles forts, la hype semble être un peu retombée, bien que l'artiste soit toujours en activité (et plutôt bon, on vous laisse juger par vous-mêmes). On attend du programme qu'il crée une véritable vedette sur la durée, à l'image de la "Star Academy" avec Jenifer "The Voice" avec Kendji.