Fresh de retour avec le clip de "Money = Problème"

L'ancien vainqueur de "Nouvelle Ecole"

Ses précédents projets n'ont peut-être pas connu le succès escompté, depuis sa victoire dans "Nouvelle Ecole" saison 1. Mais Fresh, anciennement Fresh La Peufra, reste un putain de rappeur, capable de vous ambiancer comme personne avec un simple track, grâce à sa voix et son flow. La semaine dernière, il a sorti un tout nouvel EP très bon, "On verra demain", et pour donner un peu de force au projet il vient de sortir le clip d'un des extraits de l'EP. Le morceau s'appelle "Money = Problème", un morceau plutôt trap, avec un beau changement d'instru au milieu, et dans les deux ambiances, Fresh reste excellent. Voyez par vous-mêmes !