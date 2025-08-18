Gims et La Mano 1.9 veulent leur "Parisienne"

Le clip du feat La Mano / Gims était très attendu, et enfin, il est là !

A chaque fois que Gims sort un morceau depuis le début de l'année 2025, ça se finit en tube. "Parisienne", en feat avec La Mano 1.9, ne fait pas exception à la règle. Le morceau a déjà beaucoup tourné, et ça devrait continuer dans les prochaines semaines puisque les deux artistes viennent de dévoiler le clip de leur featuring. Un clip évidemment tourné à Paris, en compagnie de pas mal de femmes assez jolies et très bin habillées, pour appuyer un peu sur le cliché de la parisienne toujours bien habillée, à la pointe de la mode. Petit bonus, vous avez même le droit de regarder La Mano 1.9 pendant qu'il chante, et ça, ça n'arrive pas si souvent !