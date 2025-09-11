Squeezie balance le son officiel du GP Explorer 3 avec SCH, Gims et La Mano 1.9 : "Un monde à l'autre"

SCH, Gims et La Mano 1.9, un casting de dingue pour la sortie de la bande annonce du GP Explorer de Squeezie.

C'est bientôt le top départ pour le GP Explorer 3, la troisième et dernière édition de la course automobile organisée par Squeezie. Un évènement qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2025 et auquel plusieurs personnalités du rap français vont participer, comme Houdi, SCH et PLK par exemple. Et si les rappeurs qui participent à l'évènement sont attendus au tournant, d'autres artistes vont eux aussi y allé de leur petite participation : SCH, Gims et La Mano 1.9 viennent de dévoiler le morceau qui ambiance le trailer officiel de la course !

Plus précisément, c'est Squeezie qui a posté la bande annonce du GP Explorer 3 sur son compte Instagram. Un trailer dans lequel on voit SCH apparaître, mais on ne fait pas que le voir : on l'entend, en compagnie de La Mano 1.9 et de Gims, pour le morceau "Un monde à l'autre" qui est disponible sur toutes les plateformes. Un morceau qui est plutôt rythmé, avec une instru qui tape, un peu drill sans vraiment en être. La surprise, c'est de retrouver La Mano, qui est décidément partout en 2025, son année est une vraie dinguerie.

C'est Gims et SCH qui se chargent du refrain, et le S nous livre aussi un couplet avec une vibe dans laquelle on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Niveau lyrics, c'est clairement pas sa meilleure perf, mais pour accompagner un trailer et faire monter la sauce autour du GP Explorer 3, c'est pile ce qu'il faut, et ça devrait cartonner auprès de la cible.