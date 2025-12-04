Mister You s'apprête à sortir un tout nouvel album, "P.L.S" ce vendredi 5 décembre, et dessus, il a invité ce qui se fait de mieux dans le rap français actuellement.

Mister You a peut-être 41 ans, mais il a toujours la même énergie qu'on lui connait depuis le début, lui qui avait giflé tout le monde avec son flow mitraillette, son humour et son attitude sans filtre dès la fin des années 2000. Surtout, il n'a jamais arrêté de sortir des projets ou des morceaux, lui qui a d'ailleurs déjà publié un projet au début de l'année 2025. Mais le rappeur parisien ne compte pas s'arrêter là : il vient d'annoncer son nouvel album, "P.L.S", qui sort le 5 décembre (demain), et sur lequel il a invité de très gros noms du rap français.

Le rappeur de Belleville est un véritable bousillé de rap, et on se doutait bien qu'il n'allait pas lâcher le micro comme ça. Le revoilà donc avec l'annonce d'un nouvel album intitulé "P.L.S", qui nous intéresse beaucoup au vu du casting très prestigieux présent sur le projet, mais c'est logique : Mister You est une légende du game. On retrouve énormément de noms qui ont la cote dans le rap français : La Fouine, Ninho, Leto, Doums, Lesram, Guy2Bezbar, Stavo ou même Sam's, Bolémvn, Zamdane, Dibson, Soso Maness, ... Bref, du très beau monde présent sur cet album, ce qui nous promet de gros morceaux.

On ne va pas se mentir, ça nous fait grave plaisir d'avoir des nouvelles de Yougataga, et de voir que sa passion pour notre rap français est toujours intacte. On regrette un peu l'absence de Lacrim et de Brulux cependant, car leur complicité à l'époque faisait plaisir à voir ! Mais on est vraiment curieux d'écouter ce que Mister You nous prépare... Rendez-vous demain, 5 décembre, pour découvrir tout ça !