SDM : "Bolide Allemand" franchit un nouveau cap et rentre un peu plus dans l'histoire du rap français sur Spotify

Le tube "Bolide Allemand" de SDM devient le 3ème morceau solo le plus écouté de l'histoire du rap français sur Spotify.

Les choses sont allées très vite pour SDM. Même pas un an après son départ officiel de l'écurie 92i, il se retrouve déjà en clash avec son ancien patron qui lui a notamment reproché un manque de loyauté et le fait de "trop se mélanger". Mais Ocho semble déterminé à continuer son ascension sans faire attention à tout ça. Après son découpage remarqué sur le dernier album d'Orelsan, qui semble avoir mis tout le monde d'accord, il a franchi un sacré pallier sur Spotify avec "Bolide Allemand", qui rentre un peu plus dans l'histoire du rap français.

Plusieurs médias se sont faits le relais de l'information, qui reste à prendre avec des pincettes même si elle est véridique : "Bolide Allemand" de SDM est devenue la 3ème chanson solo de rap français la plus écoutée de l'histoire sur la plateforme Spotify, avec 244 millions de streams. On a dit rap français, et pas rap francophone, ce qui a son importance car par exemple, "Macarena" de Damso serait numéro 2 du top, avec 271 millions d'écoutes.

🚨SDM vient d’entrer dans L’HISTOIRE du RAP FRANÇAIS avec BOLIDE ALLEMAND ! 🤯💎



C’est le 3ÈME morceau solo de RAP FRANÇAIS le + écouté de l’HISTOIRE sur SPOTIFY ! 🇫🇷 pic.twitter.com/63y7OxDpg5 — Rvpfr (@rvpfr__) November 11, 2025

Devant SDM, on retrouve donc "La Kiffance" de Naps, en deuxième place, avec 261 millions, puis en première place, loin devant la concurrence, "La vie qu'on mène" de Ninho, qui domine à 337 millions de streams sur Spotify. Derrière on retrouve Jul avec "La Bandite", puis encore Ninho avec "Lettre à une femme". A l'heure où SDM commence à se faire traquer par la Piraterie, voilà une nouvelle qui doit lui faire du bien !