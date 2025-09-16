PLK a balancé un gros concert au Stade de France !

Arpès Booba, Jul ou encore Ninho l'artiste du 92 a décidé de frapper fort !

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe ce lundi 15 septembre ! Après avoir teasé ses fans en leur demandant d’être connectés à 18h pour une grande nouvelle, PLK a lâché une dinguerie sur son compte instagram : il va remplir le Stade de France avec un concert exceptionnel le 5 septembre 2026.

Le rappeur, membre du Panama Bende et devenu en quelques années un incontournable du rap français, franchit donc un nouveau cap dans sa carrière. Peu d’artistes ont réussi cet exploit : seuls Booba, Gims (accompagné), Jul et Ninho ont déjà marqué l’histoire en remplissant les 80 000 places du plus grand stade de France.

Autant dire que cet événement s’annonce monumental. Et si tu veux faire partie de l’histoire, il faudra être vif : les places vont sûrement s’arracher à une vitesse folle.

Voici toutes les infos pour ne rien louper :

Prévente exclusive Stade de France : du vendredi 19 septembre 2025 à 10h au lundi 22 septembre 2025 à 12h

Prévente France Billet : du lundi 22 septembre 2025 à 12h au vendredi 26 septembre 2025 à 12h

Mise en vente générale : vendredi 26 septembre 2025 à 12h dans tous les points de vente

Alors prépare ton ordi, ton tel, et sois prêt à cliquer vite : le Stade de France s’annonce en feu pour PLK en 2026.