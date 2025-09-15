Rohff déjà de retour avec de l'inédit, il remet les pendules à l'heure

Après les polémiques provoquées par son titre "Noirabe", Rohff est déjà de retour avec de nouveaux couplets.

Cela faisait presque un an qu'on n'avait pas eu de nouveaux morceaux de la part de Rohff, depuis la sortie de "Fitna" à l'été 2024. Mais en 2025, Housni aura été plutôt actif depuis quelques mois : un feat avec Lyna Mayhem, puis un autre morceau en solo, qui a créé quelques polémiques à cause de son titre, "Noirabe". Un morceau dans lequel il aborde une problématique identitaire, et la question qu'il apporte à ce questionnement perso n'est visiblement pas du goût de tout le monde sur Internet. Mais plutôt que de laisser le temps à la polémique de retomber, Housni préfère enchaîner directement avec un nouveau morceau !

Un nouveau titre, ou plus précisément, un nouveau couplet puisqu'on a pas encore le morceau dans son intégralité. Par contre, on a plus d'une minute d'extrait et clairement, c'est largement assez pour se faire une idée du niveau du bail. Et le niveau est plutôt bon : la prod semble être un peu plus actuelle et même au niveau du flow, Rohff semble se rapprocher un peu plus des tendances actuelles tout en gardant sa "patte" et sa manière de rimer qu'on reconnait de loin.

On a également un refrain qui est chanté, et qui va donc lui aussi s'inscrire dans une tendance rap plus actuelle, même si rassurez-vous : Housni ne s'est pas mis à faire de la mélo comme Tiakola. En tout cas, tout ça donne l'impression que Rohff a envie de nous sortir quelque chose dans les mois à venir : pourquoi pas un album ? On vous tient au courant dès qu'on en sait plus !