Rohff recadre les haters après la sortie de son morceau "Noirabe"

Housni remet les choses au clair, après le démarrage plutôt bon de son nouveau titre.

C'est aussi la rentrée pour le rap français ! Et ça a commencé fort, avec la sortie d'un nouveau titre de Rohff disponible depuis jeudi dernier. Un morceau nommé "Noirabe", au ton un peu polémique, complètement assumé par le rappeur du 94, après les débats identitaires houleux qui ont eu lieu cet été. Un titre qui semble fonctionner plutôt bien, mais, forcément, qui ne fait pas l'unanimité. Alors l'artiste a décidé de mettre les choses au clair auprès de ses haters.

"Noirabe" a fait un démarrage assez bon, notamment sur Youtube où il se classe à la deuxième place des tendances. Mais qui dit titre un peu polémique, dit aussi qu'il fait parfois grincer des dents Notamment du côté de la Piraterie, la fanbase de Booba, qui est sur les côtes de Rohff de manière assez régulière. Un influenceur nommé "King du Supprime" a émis un avis assez dur sur le son, estimant qu'il "datait des années 2000, voire 1990", en disant que la musique a changé.

Housni n'allait évidemment pas laisser passer ça, et il nous a pondu un pavé bien véner comme il en a le secret. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y va fort, en qualifiant l'influenceur de "P4 qui a redoublé la maternelle" et en affirmant que son morceau est déjà numéro 2 des tendances Youtube, pas mal pour un son qui "date des années 2000". Rohff explique également que les captures de conversation entre lui et l'influenceur montrées par ce dernier dans sa vidéo sont complètement fausses selon lui.

Bref, c'est la rentrée, et le rappeur du 94 est déjà chaud bouillant, ça promet pour les prochains mois !