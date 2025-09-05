Josas revient fort avec son nouvel EP "Picollo"

Le jeune rappeur Josas fait son grand retour avec "Picollo", un EP très attendu qui confirme son statut d’artiste à suivre.

Josas continue de se faire remarquer dans le rap français. Le Français d'origine espagnole multiplie les apparitions et les featurings, comme le récent "Si tu pars" avec Alonzo ou bien "Au soleil" avec l'Algerino, des morceaux estivaux aux refrains accrocheurs. Sept mois après "Pichichi", son précédent EP, le Lyonnais dévoile maintenant "Picollo", un projet de 7 titres comprenant “Mazel”, “Je m’en fous” ou encore “Chipie”. Sorti ce vendredi, ce nouvel EP qui rend hommage au personnage de Dragon Ball du même nom, reste fidèle à l'univers de Josas et à sa signature musicale.

Après plusieurs teasings et extraits inédits sur ses réseaux, l'interprète de "E.T" et "Mi Bandida" continue de se construire une fanbase de plus en plus solide et cumule plus de 1,4 millions auditeurs mensuels sur Spotify. Et le Lyonnais ne compte pas s'arrêter là. Fidèle à son style unique, il affirme son identité au fil des musiques et des projets depuis qu'il a émergé en 2020. "Picollo" marque un nouveau palier pour l’artiste et montre qu’il est bien parti pour prendre une place de plus en plus importante dans le paysage rap français.

Tracklist de "Picollo" :



1 - Mazel

2 - Chipie

3 - Piccolo

4 - C'est Dieu qui donne

5 - Boussa

6 - Ma polaire

7 - Je m'en fous