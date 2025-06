L'Algérino et Josas t'emmènent "Au soleil"

Et un hit de plus à rajouter au catalogue de L'Algérino !

On parle peut-être un peu moins de L'Algérino ces dernières années, mais ce n'est pas pour ça que l'artiste a moins le vent en poupe. Idole du rap marseillais, il est aussi très écouté tout autour de la Méditerranée et sa popularité dépasse largement les frontières de l'Hexagone, un peu à l'image d'un Soolking. Et ça, il le doit notamment à sa capacité à faire régulièrement de très gros tubes (quasiment chaque été) et il le prouve encore cette semaine, avec la sortie de "Au soleil", en featuring avec Josas. Forcément, la connexion entre les deux ne pouvait que marcher, car les deux artistes ont des registres qui se ressemblent. Le résultat, c'est un son très estival, au refrain évidemment plutôt simple et très efficace, avec une bonne humeur qui transpire du morceau. Bref, encore un carton en vue !