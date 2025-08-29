Spotify dévoile les 10 morceaux les plus écoutés de l'été 2025, Hamza en tête du classement

Le rap FR a une fois de plus rythmé l'été 2025 de tout le monde !

L'été 2025 a été assez fructueux dans le rap français. Il faut dire que, lors du deuxième trimestre de l'année, on a eu quelques grosses sorties d'albums, qui ont fourni de gros tubes qu'on a pu écouter pendant toutes les vacances. Mais on a aussi eu droit à des machines à tubes, comme Gims, qui, sans sortir de nouvel album, ont enchaîné les hits. Spotify vient de publier son classement des titres les plus écoutés de l'été, du 20 mai au 26 août, histoire de faire le bilan, et le rap FR y est assez bien représenté.

On va mettre fin au suspens tout de suite : le numéro 1, c'est évidemment Hamza, qui a encore frappé très fort avec son tube "KYKY2BONDY". Si l'artiste belge n'a peut-être pas signé son disque le plus abouti avec "Mania", son tube montre qu'il est toujours une des principales têtes d'affiche du rap game, avec sa vibe US qu'il est le seul à maîtriser à ce point. En deuxième position, on retrouve Nono La Grinta avec "Paris", une surprise car on ne s'attendait pas à ce que le morceau soit un tel tube, mais en même temps, c'est le morceau qu'on diffuse le plus actuellement à l'antenne sur Générations.

En troisième, on retrouve Keblack et Guy2Bezbar avec "Melrose Place", qui, pour le coup, avait tous les ingrédients pour devenir un tube. Après "Monaco" en 2024, Coco Jojo a donc encore signé un hit de l'été, ça va devenir une habitude. On retrouve ensuite Gims à 3 reprises dans le classement, mais aussi Keblack avec "Mood", R2 avec "Ruinart", Damso avec "Impardonnable" et, évidemment, Triangle des Bermudes avec "Charger". Bref, un été rempli de tubes de "pop urbaine", avec pas beaucoup de titres de rap cependant, même si ce sont tout de même Hamza et Nono La Grinta qui sont au top du classement et que Damso est lui aussi présent.