Damso est "Impardonnable" dans son nouveau clip

Dems cartonne avec son dernier album.

On l'attendait un peu comme l'évènement de cette première moitié de 2025 : le retour de Damso a enfin eu lieu, avec son nouvel album "BEYAH", qui devrait normalement être le dernier. Un retour qui aura fait beaucoup parler, et c'est normal : le rappeur n'est pas n'importe qui dans le paysage du rap français. Pour donner un peu plus de force à son projet, Damso a également dévoilé un clip, le même jour que son album : "Impardonnable", extrait du projet. Un titre qui a fait un peu plus parler de lui que les autres, car il contient quelques piques envoyées à Booba, qui y a d'ailleurs déjà répondu. Pour le clip, le rappeur nous propose quelque chose de très artistique, où la couleur noire et les teintes sombres sont omniprésentes, normal vu le ton du morceau. On a de très jolis plans, avec de belles scènes assez majestueuses, bref, un taff très soigné, pour une ambiance solennelle. Et avec le nombre de vues en seulement 3 jours, on dirait que le public apprécie !