Bob Vylan poursuit RTE pour diffamation après des accusations d’antisémitisme

Le duo de rap britannique Bob Vylan engage des poursuites judiciaires contre la chaîne irlandaise RTE après qu’elle ait affirmé que le chanteur principal avait dirigé des chants antisémites lors d’un festival en Angleterre. Le groupe conteste fermement ces allégations.

Action en justice déposée

Le duo de rap Bob Vylan, composé de Pascal Robinson-Foster et du batteur Wade Laurence George, a déposé une action en diffamation contre le diffuseur irlandais RTE. La polémique survient après que la chaîne a rapporté que Robinson-Foster aurait dirigé des chants antisémites lors de leur prestation au Glastonbury Festival, le 28 juin 2025.

Des allégations niées par le groupe

Selon les documents du High Court, déposés par Phoenix Law, ces allégations sont « catégoriquement niées » par les artistes et considérées comme « entièrement fausses ». Le cabinet précise que le groupe avait exprimé son soutien à l’autodétermination palestinienne et critiqué les actions militaires de l’armée israélienne, sans viser ni haïr les personnes de confession juive.

Le contexte et les prises de position du groupe

Le groupe, connu pour son engagement social et ses prises de position politiques, affirme que les commentaires rapportés par RTE sont sortis de leur contexte et visent à discréditer Bob Vylan auprès du public. L’affaire met en lumière la sensible ligne entre engagement politique et interprétation médiatique dans le monde de la musique et du spectacle.

Une affaire à suivre

Phoenix Law représentera Bob Vylan tout au long de la procédure, tandis que l’audience sur cette affaire très médiatisée devrait attirer l’attention sur la responsabilité des médias dans la diffusion de propos controversés.