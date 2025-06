Nos 10 projets rap français coup de cœur du deuxième trimestre 2025

Avec du Werenoi, du Damso, du Dosseh, du Ven1, du Isha : encore du très lourd dans le rap FR pour ce deuxième trimestre 2025.

On voulait vous proposer un top 5 de nos projets rap français préférés un peu comme on l'avait fait pour le premier trimestre de l'année 2025, qui avait été un peu mouvementé, sans que ce soit l'embouteillage tous les vendredis. Sauf que notre Rap FR s'est réveillé, en même temps que le printemps, et qu'on a eu une véritable avalanche de sorties très réussies, avec des projets qui se tiennent bien, et dans lesquels il y avait de la matière. Du coup, on part sur un top 10, comme ça, si vous avez raté quelque chose d'important, ce sera forcément dans le top !

"Nouveau Produit", de So La Lune

On commence par un projet qui n'a pas fait tant de bruit, mais qui était un vrai petit OVNI musical dans le paysage rap français pendant ce deuxième trimestre 2025. So La Lune a tenté de nous vendre son "Nouveau Produit", et évidemment, on a eu envie de goûter. Et on n'est pas déçus : la musicalité du projet est très travaillée, de bout en bout, avec un côté parfois un peu futuriste très plaisant et des feats très surprenants, notamment celui avec Guizmo, très réussi, ou encore celui avec Soprano et Rim'K. Si on ajoute à tout ça la voix unique de So, on tient là un projet qui est une vraie petite pépite.

"Diamant Noir", de Werenoi

Forcément, l'album de Werenoi, "Diamant Noir", restera un des projets les plus marquants de l'année, à cause du drame qui lui a succédé quelques semaines après la sortie de l'album. L'artiste est peut-être décédé, mais il nous a laissé de quoi l'écouter pendant un bon bout de temps, avec cet album à la DA très cohérente, dans une ambiance très sombre et mélancolique, des titres très forts qui ressortent, comme "Triple V", évidemment, mais aussi "Poney", "Jalouse", bref, un disque très solide qui a vraiment marqué les esprits. Pas pour rien qu'il a été certifié aussi rapidement !

"Dieu Donne, j'utilise part. 1", de Dosseh

On repasse maintenant à un projet qui a fait moins de bruit, mais qui était pourtant très attendu : le retour de Dosseh dans le rap français, avec un projet un peu court, de 9 titres, mais très qualitatif, comme souvent avec le rappeur d'Orléans. D'ailleurs, si on trouve le projet court, c'est parce qu'avec des titres comme "Boulevard des allongés", "Rapstar", "Tableau de bord", "Flashing Lights" ou "Darknet", tous très réussis (et variés), on aurait souhaité que ça dure plus longtemps. Mais on va déjà se contenter de ça, en attendant la partie 2 !

"Algorithme", de TH

On enchaîne avec un autre projet très futuriste, d'un point de vue des instrus, des placements, du flow. TH, le rappeur de Bondy, nous avait déjà choqués l'année dernière avec la sortie de "E-Trap", et il remet le couvert en 2025 avec "Algorithme", un projet qui va chercher toujours plus loin dans l'innovation, mais aussi dans les questionnements et les revendications : la haine à cause de l'esclavage, la drogue omniprésente, la société injuste, et tout ça dans une ambiance "macabre", comme il le dit, qui retransmet bien ce qu'on traverse actuellement dans nos sociétés. Bref, un OVNI de plus pour TH, et encore très réussi !

"Beyah", de Damso

Probablement le projet le plus attendu de l'année, puisqu'il était teasé depuis tellement longtemps que tous les fans de Dems avaient marqué la date dans leur agenda. Et on peut le dire tout de suite, la mission est plutôt accomplie. Le projet n'est peut-être pas le plus réussi de la carrière de Damso, mais c'est clairement un des projets les plus marquants de l'année pour le moment. "JCVDEMS", "Pa Pa Paw", "Impardonnable", "Love Is Blind", beaucoup de titres très réussis, même si on s'attendait à être plus surpris par les prods. En tout cas, le projet est beaucoup mieux que "J'ai menti", et ça, on apprécie !

"Pandémonium", de Vald

On passe à un autre "blockbuster" du rap français de 2025 : Monsieur Vald a lui aussi fait son retour dans les bacs, avec un nouveau projet tout frais. On y retrovue les ingrédients habituels : beaucoup d'ironie, de l'humour, pas mal de lucidité sur les constats faits dans les morceaux, des rimes très bien écrites et bien amenées. Mais si le projet est dans notre top 10, c'est aussi parce que musicalement, Vald est revenu à quelque chose qui nous parle un peu plus, avec plus de rap et moins de chant, si on veut simplifier. Et si on rajoute à ça la surprenante réédition très electro, on peut dire qu'on est très satisfaits du V version 2025 !

"Drôle d'oiseau", de ISHA

On enchaîne avec un projet qui a fait l'unanimité chez les puristes et qui, on l'espère, va se propager un peu dans le grand public. Car ça fait maintenant des années qu'Isha est une des meilleures plumes de ce rap game, mais que presque personne n'en parle. Sur "Drôle d'oiseau", il le prouve encore, avec des textes touchants, profondément humains. Si l'ambiance est donc un peu triste, il n'y a pas que ça, on a aussi droit à des morceaux dans une vibe plus lumineuse, comme "Benzo Blanche", et à de grosses masterclass comme "Un Dernier Café à Cergy", "Raz de marée", de très belles prods, bref, encore bravo pour Isha.

"Dope Music vol. 2", de Diddi Trix

Peut-être qu'on abuse un peu à mettre Diddi Trix dans notre top 10, mais en vrai, c'est le notre et si vous êtes pas contents, c'est pareil. C'est l'été, et on veut des gros sons West Coast pour bouger la tête en soirée, et c'est exactement ce que le rappeur de Bondy a décidé de nous offrir avec son EP "Dope Music vol. 2". Seulement 5 titres, mais les instrus sont vraiment bonnes, et le rappeur est toujours aussi à l'aise sur ce genre de beats, on valide fort, même lorsqu'il fait des expérimentations comme sur "Plus d'voix".

"Nichen", de Ven1

Un an seulement depuis l'ouverture de sa chaîne Youtube, mais Ven1 a déjà réussi à s'imposer comme un des plus gros vendeurs de la génération actuelle. On attendait évidemment son premier album de pied ferme, et c'est donc avec une vraie curiosité qu'on a écouté "Nichen". Pas toujours fans de ce style de rap, il faut quand même avouer qu'il nous a eus, avec son sens de la musicalité et de la topline qu'on avait pu voir sur "Hakayet", présent sur l'album, mais aussi sur "Isack Hadjar", "Bougie" et plein d'autres titres. Bref, une très belle surprise, et on lui souhaite le meilleur pour la suite.

"Mon Ecole Vol. 1", de Kofs

On termine par un projet coup de cœur qui est sorti tout récemment, avec un concept qu'on a grave kiffé : Kofs a voulu mettre en avant "son" école, les rappeurs des années 90 et 2000 qui l'ont inspiré et lui ont donné envie de se lancer dans le rap. Un projet marqué par l'humilité, donc, et par un côté un peu old school. Mais une fois au micro, Kofs s'est donné à fond et les anciens ont répondu présent. De plus, le marseillais nous a livré des textes qui sont parmi les plus réfléchis et les mieux écrits de sa carrière. Très belle initiative, et très bel album !