Gims au top et compte bien y rester longtemps : "Il va falloir me tuer"

L'artiste envoie un gros message à ses concurrents !

Mais qui peut s’asseoir à la table de Gims et dire qu’il fait plus de hits que lui ? Spoiler : personne. Depuis un an, le leader du game enchaîne les masterclass comme jamais. Résultat : 18,4 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Oui, tu as bien lu : Gims est actuellement l’artiste français le plus streamé du monde, devant Stromae, Aya Nakamura ou encore Céline Dion. Rien que ça.

Tout a vraiment explosé avec "Spider", un morceau aussi venimeux que son nom. Puis sont arrivés "Ninao", "Baby", "Sois pas timide", "Ciel"… Des tubes calibrés pour les charts, qui l’ont placé en haut de l’affiche et surtout dans toutes les playlists.

Mais Gims, ce n’est pas juste une série de singles. C’est une machine à charbonner. Récemment, il a balancé "Touché" avec Keblack, "Piano" avec Werenoi, et surtout "Air Force Blanche" avec Jul, qui cartonne déjà. Une collaboration qui confirme que Gims est en mode Grand-Chelem, malgré une période perso délicate : il vient de divorcer avec Demdem.

Et comme si ça ne suffisait pas, le mec s’apprête à enchaîner 47 concerts en 2 mois cet été. Oui, quarante-sept. Dont certains jours avec 3 shows dans la même journée. Un marathon de feu que peu peuvent se permettre.

Sur Instagram, Gims a fait parler les chiffres en partageant le classement des morceaux les plus écoutés en France : il y place 4 titres dans le Top 10. Son commentaire ?

"Terrifiant ! 4 sons dans le Top 10, j’ai juré, c’est terrifiant."

Et comme une balle adressée à tous ceux qui le critiquent, il balance ensuite :

"Il va falloir me tuer… mais pour de vrai genre. Le feu d’artifice mes cavaliers… merci."

Gims n’est pas seulement au sommet : il le sait, il l’assume, et il n’est pas prêt d’en descendre.