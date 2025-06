Djadja & Dinaz, La Mano 1.9, AMK, Békar,.. : les sorties rap français de la semaine

Encore une semaine avec des projets très intéressants dans le rap FR.

Pour la plupart des gens en France, c'est bientôt l'heure des vacances, un moment pendant lequel on kiffe bien écouter du bon son, mais où on ne suit pas trop l'actualité. Pour les rappeurs français, c'est donc aussi une des dernières occasions de lâcher une bombe dans les backs avant la période de "trêve médiatique", avec beaucoup de médias qui arrêtent de bosser pendant l'été. Et cette semaine, on a encore des projets très intéressants, avec du Djadja & Dinaz, du Bekar, du La Mano 1.9 et bien d'autres encore !

On commence par le plus gros morceau : le nouvel album de Djadja & Dinaz, nommé "Terminal 7". Le duo n'est pas forcément très présent dans les médias, mais leur fanbase continue de grandir et reste très mobilisée à chaque sortie, ça devrait donc cartonner. 19 titres en comptant les bonus, aucun featuring, les deux rappeurs du 77 ont envie d'en découdre. Tout comme La Mano 1.9, qui nous dévoile le premier album studio de sa carrière, "R.A.T". Un projet très attendu pour celui qui est la révélation masculine rap FR de l'année 2024 d'après les Flammes. L'album est rempli de bangers, comme "Baby I'm Sorry", avec également de gros feats comme SDM, Vacra, Tiakola, ou encore Magie.

Bolémvn du Bat 7 vient aussi se rappeler à notre bon souvenir avec un EP tout neuf, "Bon qu'à ça", qui contient un featuring avec Koba LaD, son pote de toujours. On retrouve aussi Békar, le kickeur de Roubaix, toujours aussi productif, qui nous lâche un 16 titres bien compact, avec une plume toujours aussi affûtée, et ça s'entend dès l'intro du projet, "L'orchestre". Fresh, le premier vainqueur de "Nouvelle Ecole", a lui aussi sorti un EP nommé "On Verra demain", pour faire patienter jusqu'à l'album, dans lequel on retrouve son gros feat avec Leys et également un autre avec Bolémvn. L'énergie est toujours présente, ça fait plaisir, du coup on a hâte de voir l'album qu'il prépare !

AMK, le rappeur parisien qui avait lui aussi participé à "Nouvelle Ecole" saison 3, nous sort un 10 titres très qualitatif nommé "Outsider Partie 1 : Out", avec du très gros monde en feat : Dinos, Dosseh, SDM, le kickeur a vraiment changé de dimension. Dans un registre complètement différent, RNBoi, artiste très doué dans son registre mélo, vient lui aussi de sortie son premier album, "My Eyez Only", contenant notamment l'excellent morceau "BTRD".

Sicario du 92i dévoile lui aussi un nouveau projet nommé "Echo", teasé depuis de longues semaines par Booba, un 15 titres bien solide, contenant des feats avec Lacraps, SDM, KR et Chaax. Hash24, vrai OG de al scène rap parisienne, est de retour avec un gros projet, "Trafic 2", la suite de son projet sorti l'année dernière. Beaucoup de featurings au programme avec des manieurs de micros très doués, si vous voulez du kickage, c'est par ici. Pour finir, ELIESG, le producteur underground préféré des rappeurs FR, vient lui aussi de sortir sa mixtape "<333*" avec du très beau monde dessus : Bushi, ThaHomey, 63OG, Jeune Morty,...

On a eu aussi énormément d'autres sorties, la semaine a été très active dans le rap FR, on vous met des listes ci-dessous pour que vous ne ratiez rien.