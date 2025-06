Djadja & Dinaz en forme dans "Tenue de Motard 5"

Enfin la suite de leur célèbre série de freestyles !

Djadja & Dinaz se sont fait connaître avec des morceaux où l'autotune était omniprésent, depuis "J'fais mes affaires". Mais les deux rappeurs du 77 savent aussi kicker quand l'humeur l'exige, et c'est ce qu'ils ont décidé de faire pour le clip de leur freestyle "Tenue de Motard 5". AU moins à moitié, car si Dinaz nous lâche un couplet meurtrier sur la belle prod de Messah, Djadja fait un peu plus dans la mélodie, mais ça reste sobre et très maîtrisé. L'ambiance globale du freestyle est plutôt morose, comme l'actualité en France et dans le monde, et graphiquement, le clip est assez réussi, avec des images très sombres qui collent au mood du morceau. On vous laisse découvrir ça !