La Mano 1.9 vous donne rendez-vous le "27.06.25"

Le rappeur s'apprête à dévoiler enfin son premier album solo.

Fraîchement décoré du titre de révélation masculine dans le rap français lors de la cérémonie des Flammes 2025, La Mano 1.9 n'a pas pris le temps de se reposer. L'artiste est retourné au charbon, et il nous a même préparé son premier véritable projet solo, dont la date de sortie vient d'être annoncée avec ce tout nouveau clip, "27.06.25". Le rdv est fixé, avec ce titre de drill aux basses très agressives, tout comme les paroles, ce qui colle plutôt bien avec l'univers de La Mano jusqu'ici. Le projet s'appellera "R.A.T", et au vu de ce nouvel extrait, ça s'annonce bien violent, on vous laisse vérifier par vous mêmes !