Booba attaque La Fouine sur les chiffres de vente de son dernier album !

Avec Booba on ne sait jamais si c'est ironique ou pas.

On ne comprend plus rien avec Booba. Un jour il rend hommage à La Fouine, le lendemain il le clashe. Ce yoyo permanent entre respect et pique relance encore une fois leur vieille rivalité. Et cette fois, c’est sur les chiffres de vente que B2O décide de frapper.

Pourtant, La Fouine connaît un vrai retour réussi ces derniers mois. Déjà avec sa mixtape "Capital du Crime Radio" en fin d’année 2024, qui avait marqué les esprits, et surtout avec la sortie de son dernier album "État des Lieux", disponible depuis le 11 avril dernier. En première semaine, le projet a réalisé 11.554 écoutes, un chiffre plus qu’honorable pour un comeback sans label majeur derrière.

Mais voilà, un peu plus d’un mois après la sortie, on apprend que le projet s’est écoulé à 21.187 exemplaires en 5 semaines. Un score solide, qui le place presque à la moitié du disque d’or. Un vrai challenge pour un artiste indépendant.

Mais pour Booba, qui adore clasher en ligne et qui a récemment envoyé des piques à Gazo et Damso, cette performance est surtout une occasion rêvée pour se moquer.

Dans sa story Instagram, le Duc poste une capture d’écran des ventes de l’album avec ce message ironique :

"Je pense si tu gères bien la promo de temps en temps, d’ici deux piges tu pètes le roro."

Un message qui, au premier abord, pourrait presque passer pour un conseil, mais qui est en réalité une attaque déguisée. Booba sous-entend que Laouni va mettre deux ans à obtenir une certification, en mode flop déguisé.

Une chose est sûre : La Fouine n’a pas encore réagi, mais vu son état d’esprit combatif ces derniers mois, il ne devrait pas tarder à donner tort à son rival de toujours.