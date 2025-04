La Fouine fait son meilleur démarrage dans l'ère du streaming !

Un sacré retour en force pour le rappeur de Trappes.

Quel retour en force ! Après avoir traversé quelques difficultés dans sa carrière ces dernières années, La Fouine signe une véritable renaissance en 2024 et 2025. L'interprète de "Qui peut me stopper ?" semble bel et bien de retour au sommet.

Tout a commencé par un Accor Arena en feu et complet, une performance impressionnante qui a rappelé à tout le monde l’aura scénique de Fouiny Babe. Puis est venue une mixtape lancée en fin 2024, saluée par la critique et le public, marquant le début de cette phase de rédemption tant attendue. Mais ce n’était que le début.

Vendredi dernier, l’artiste a surpris tout le monde en dévoilant un nouvel album surprise intitulé "État des lieux". Et une fois encore, le succès est au rendez-vous ! Pourtant, la concurrence était rude : "Diamant Noir" de Werenoi sortait le même jour. Un vrai duel de poids lourds du rap français.

Et pourtant, La Fouine a su tirer son épingle du jeu. Dans ce nouvel opus, un morceau en particulier fait l’unanimité : "État des lieux" feat. Ninho. Un duo explosif avec Le Jefe, construit en deux parties, qui met tout le monde d’accord. Résultat ? Le morceau réalise le meilleur démarrage de La Fouine depuis l’arrivée du streaming.

La preuve ? Cette semaine, le son est classé :

11ème sur Deezer

12ème sur Apple Music

14ème sur Spotify

Oui, c’est totalement fou. Les fans sont en ébullition, les streams explosent, et une chose est sûre : le single d’Or arrive à grands pas, bien plus vite que prévu.