La Fouine et Ninho font un "Etat des lieux"

Laouni et NI réunis dans un double clip qui a tout pour cartonner.

La Fouine a surpris tout le monde en annonçant l'arrivée d'un album quelque jours à peine avant la sortie officielle, cette semaine, lors de son concert à Bercy. Un projet fait à la va-vite pour être dans le timing ? Pas du tout, Laouni ne s'est clairement pas foutu de notre gueule, avec un 17 titres solide dans lequel on retrouve deux featurings avec Ninho : "Etat des lieux, part 1 et 2". Du coup, La Fouine vient également de dévoiler le double clip pour accompagner ces deux morceaux. Dans le premier, l'ambiance est en mode "bolide, grand soleil et mélo". Mais c'est bien différent pour al deuxième partie, pendant laquelle on repart sur du noir et blanc, avec des couplets rappés, des images principalement tournées en studio, et des paroles un peu mélancoliques. Globalement, ça fonctionne bien, et ça fait plaisir de voir une connexion entre deux générations différentes !