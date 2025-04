Favé : en plein concert au Zénith, il annonce un nouvel album et une date à Bercy

Favé voit désormais les choses en grand pour la saison 2025/2026.

Favé a à peine 20 ans, mais il a déjà vécu pas mal de choses dans sa carrière, qui a commencé sérieusement en 2022, pendant les heures de gloire de la "jersey". Ambassadeur de la "new wave" en France, il a réussi à marquer les esprits, avec plusieurs featurings qui ont bien fonctionné, comme "No lèche" avec Kerchak et Leto. Maintenant, l'heure est venue pour lui de frapper encore plus fort, et de voir encore plus grand, avec un nouvel album qu'on espère solide, et un concert à Bercy qui s'annonce déjà fou.

Car le rappeur du 95 était en concert au Zénith de Paris samedi dernier, et il s'est passé pas mal de choses. Favé a notamment trollé son public en revenant sur la célèbre trend du "top 7", après la bagarre dans laquelle il a été impliqué il n'y a pas longtemps, qui est devenue virale sur le web. Une très belle manière de rebondir, mais ce n'est pas tout : l'artiste a également annoncé un nouvel album, pendant son concert. Un projet dont on ne connait pas le nom mais qui devrait sortir le 13 juin 2025.

Ce n'était pas la seule annonce faite par Favé lors de son Zénith : en effet, le rappeur voit désormais les choses en beaucoup plus grand, et il a donné rendez-vous à ses fans le 5 avril 2026 pour un concert à l'Accor Arena de Paris Bercy. Une salle bien plus grande que le Zénith, qu'il faudra remplir, mais on lui fait confiance, lui qui a déjà une fanbase très large.

Deux grosses annonces, qui vont faire plaisir aux fans de Favé !