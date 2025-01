Naza et Leto s'invitent dans la "Favéla"

Avec une prod complètement folle.

Les piano-voix dans le rap, c'est devenu un peu surcoté : n'importe qui en fait maintenant, et le pire, c'est que les rappeurs ont l'impression d'avoir lâché un classique juste parce que la prod est solennelle... Mais parfois, le rendu est vraiment bluffant, et c'est le cas pour ce nouveau morceau de Naza, "Favéla". Un titre en featuring avec Leto, pour un morceau à l'ambiance inattendue au vu du casting. Les gens attendaient forcément un son hyper dansant qui sent bon le soleil et les soirées, mais finalement, rien à voir : tout le monde est habillé en blanc, le bail est très sérieux... jusqu'à la 40ème seconde à peu près. Ensuite on revient à quelque chose de plus entraînant, plus habituel pour Naza. Mais franchement, tout ça est très réussi et ça annonce de très belles choses pour la suite, puisqu'on imagine que l'artiste nous prépare un projet en 2025. En tout cas, on valide l'audace et l'originalité ! Et vous ?