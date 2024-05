"Impossible on lack".

Favé a surpris ses fans hier avec 3 nouveaux titres surprises : "Temps", "Toseina", en featuring avec Mougli et "No Lack". Le rappeur de 19 ans vient justement de dévoiler le visuel de ce dernier morceau. Dans "No Lack", l'artiste qui a explosé avec "FLASHBACK revient avec assurance. Le clip est réalisé par Arthur LVZ.