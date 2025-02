Ziak met la "Pression" chez "On The Radar"

Que pensez-vous de la prestation du Ziak sur al célèbre chaîne de freestyle américaine ?

On le sait, on le répète depuis des années : le rap US a globalement du mépris pour tout ce qui se passe en dehors de chez eux. C'est valable même pour les rappeurs anglais, qui ont dû faire des centaines de millions de vues grâce à la drill UK pour que les ricains commencent à s'intéresser à eux, alors imaginez avec des rappeurs français qui ne rappent pas dans leur langue... DOnc forcément, quand un rappeur FR, comme Ziak, est invité sur l'une des chaînes de freestyle US les plus réputées comme "On The Radar", on est obligés d'en parler !

Ziak continue donc à faire la promo de son dernier album en date, "Essonne History X", de manière assez originale. Alors que le projet avait été annoncé uniquement sur Instagram, de manière assez soudaine, il s'est donc envolé vers les States pour aller kicker un morceau extrait l'album, "Pression", devant les caméras de "On The Radar". Avec la grosse prod electro signée Lowonstage, on peut dire que le titre est assez agressif.

Difficile de freestyler sur ce genre de prod, même si Ziak s'en sort plutôt bien. Ici à la rédac, ce n'est pas notre morceau préféré du rappeur du 91, mais esthétiquement, le côté visuel est toujours aussi marquant, et c'est ce qui compte pour ce genre de vidéo, un peu comme lors d'un passage chez COLORS. On espère que ça va ouvrir les portes pour que d'autres rappeurs français arrivent à freestyler là-haut, après Bu$hi et S.Pri Noir récemment. On espère surtout que la vidéo va finir par sortir sur la chaîne officielle de "On The Radar", car là, ça frise encore l'amateurisme (ou le manque de respect) vis à vis du rap français...