Ziak nous raconte sa "Story"

Le rappeur s'élance dans un morceau un peu plus mélodieux !

Le début 2025 a été marqué par le grand retour de Ziak ! Avec son album "Essonne History X", le rappeur masqué a une nouvelle fois prouvé sa polyvalence et confirmé qu’il pouvait rester longtemps dans le haut du panier du rap français.

Et son nouveau clip, "Story", ne fait pas exception. Dans un style plus mélodieux et intimiste, Ziak se livre avec un flow posé, bien loin de l’énergie brute qui l’a fait connaître. Sur une prod signée Lowonstage, il pose ses paroles sur un sample du morceau "Fear and Love" du groupe Morcheeba, apportant une touche planante et immersive au titre.

Un morceau à mettre dans votre playlist si ce n’est pas déjà fait !