Le rappeur de Lyon continue de se frayer un chemin vers le coeur des Etats-Unis.

Après sa connexion avec Stavo, Bu$hi continue de conquérir l’Amérique. Le rappeur de Lyon s’est illustré sur la "On The Radar Radio" pour un freestyle inédit, faisant de lui le premier artiste français à performer sur cette chaîne Youtube et c'est bouillant.