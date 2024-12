Ziak : Tous les mystères sur son nouvel album !

"Essonne History X" sera dispo le 10 janvier 2025 !

Ziak est officiellement de retour !

Ziak nous a envoyé une vraie bombe ce jeudi aux alentours de 18h ! Le clip regroupant ses deux morceaux "GRABBA" et "CHASSÉ CROISÉ" a littéralement fait sensation. Pour son grand retour, il n’a clairement pas déçu. Mais ce n’est pas tout : une autre grosse annonce a accompagné ce lancement. Le nouvel album de Ziak, intitulé "ESSONNE HISTORY X", est déjà disponible en pré-commande, avec une sortie prévue pour le 10 janvier 2025 !

Des gros feat dans les clous

Avec cette annonce, Ziak avait un objectif clair : faire parler. Et c’est réussi. Les réseaux sociaux s’enflamment depuis la sortie du clip. La raison ? Les nombreux mystères qui entourent ce projet, notamment sur les featuring. En effet, au cours du clip, des images intrigantes montrent des tableaux avec des visages familiers, ceux de rappeurs bien connus. Une façon subtile d’éveiller la curiosité des fans, qui n’ont pas tardé à réagir.

Ziak semble avoir caché les featurings de son prochain album dans son nouveau clip..



Vous arrivez à tous les reconnaître ? 🤔 pic.twitter.com/B4pWoLXzvt — Kultur (@Kulturlesite_) December 12, 2024

Parmi les noms qui reviennent le plus souvent sur les réseaux sociaux, certains semblent se dégager : Zed, Kaaris, Josman, Jolagreen23 et TH. Si ces collaborations se confirment, Ziak nous promet un casting XXL pour ce projet.

Et ce n’est pas tout ! Pour les plus impatients, Ziak propose une avant-première exclusive de son album lors d’une X-Perience Party à la Maroquinerie les 7, 8 et 9 janvier 2025. Les places risquent de partir très vite, alors ne tardez pas à réserver si vous voulez vivre cette expérience unique.

Le retour de l’interprète de "Raspoutine" est triomphant, et on attend avec impatience de découvrir les secrets de ce projet ambitieux dans les jours à venir.